Ende der Impfverordnung Impfen zum Regeltarif

Rund 2,7 Milliarden Euro zahlte der Bund in den vergangenen Jahren allein an impfende niedergelassene Ärzte. Doch so viel wollen die Krankenkassen für die Vergütung nicht zahlen. Dass die Verordnung vor Ostern ausläuft, war seit Monaten bekannt. Umso unverständlicher ist jetzt, dass Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen noch immer über die Höhe der Kostenübernahme streiten. Für viele ist das nicht nachvollziehbar. So macht sich der Eindruck breit, die Ärzte wollten weiter an der Impfung kräftig verdienen. Die KV Westfalen-Lippe forderte zum Beispiel, dass die Ärzte für die Corona-Impfung so viel bekommen wie bislang. Dabei dürfte sich der Mehraufwand der Ärzte wegen der Aufklärung über die Impfstoffe erledigt haben, eine besondere Gefahrenzulage scheint ebenfalls nicht mehr angebracht. Eine ähnliche Vergütung wie bei anderen Impfungen der Regelversorgung – beispielsweise der Grippeimpfung – wäre hier die angemessene Lösung.