Wirbel um stillende Mutter aus Korschenbroich : Stillen im öffentlichen Raum - wo ist das Problem?

Eine Mutter stillt ihr Baby. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Meinung Düsseldorf/Mönchengladbach Immer wieder gibt es Streit um das Stillen von Babys in der Öffentlichkeit - zuletzt bei einer Eigentümerversammlung in Mönchengladbach. Nachvollziehbar ist die Aufregung nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cleo Conrady

Schon wieder Aufregung um eine stillende Mutter, dieses Mal in Mönchengladbach: Bei einer Eigentümerversammlung will der Hausverwalter einer Mutter das Stillen ihres Säuglings verbieten. Kostenpflichtiger Inhalt Die Empörung ist groß, am Ende räumt die Frau aus Korschenbroich freiwillig das Feld.

Diese Nachricht aus Gladbach ist nur eine aus einer ganzen Reihe ähnlicher Vorfälle. Erst im Juli wurde eine Mutter aus einem Geschäft im Oberhausener Centro geworfen, weil sie ihr Kind stillen wollte. Auch in einem Berliner Park sorgte eine Frau für Wirbel, die ihrem Kind die Brust gab, und ein Karlsruher Café geriet in die Schlagzeilen, weil sich ein Gast von einer stillenden Mutter am Tisch nebenan gestört fühlte. Man wolle beim Essen nicht in die Verlegenheit gebracht werden, wohin man schauen solle, so der Café-Inhaber.

Lesen Sie auch Langenfelder Hebammen geben Rat : Stillen – ein optimaler Start ins Leben

Während die einen den Anblick stillender Mütter im öffentlichen Raum als zu intim und unangenehm empfinden, fordern andere ihr Recht ein, sich um die natürlichen Bedürfnisse ihres Nachwuchses zu kümmern - egal wo.

Die Frage ist erlaubt, ob an jedem Ort, vom Wartezimmer bis zum Großraumbüro, gestillt werden muss. Immerhin geht es hier um einen intimen Moment, der Außenstehende überfordern kann. Klar ist auch, dass es Alternativen zum öffentlichen Stillen gibt, zum Beispiel, vorher die Milch abzupumpen. Aber wo ist das Problem in der Debatte? Stillen gehört in die Öffentlichkeit, Debatten darum führen ins Nichts.

Lesen Sie auch Konflikt in Mönchengladbach : Mutter wird das Stillen bei Versammlung untersagt

Und es irritiert, warum die oft so diskret stillenden Mütter andere Menschen derart erschrecken. Fast immer bleibt die Brust so gut verdeckt, dass kaum ersichtlich wird, ob gerade gestillt wird oder das Baby einfach im Arm liegt. Und selbst wenn: Es ist ja nicht so, als wäre die weibliche Brust in der Öffentlichkeit nicht zu sehen – so wird sie ja zum Beispiel für Werbung oft genug in Szene gesetzt. Und doch erscheint sie in ihrer natürlichsten Aufgabe, dem Füttern eines Neugeborenen, als Übergriff. Und löst gleichermaßen bei einer Eigentümerversammlung, bei Verkäuferinnen, Cafékunden oder Parkbesuchern Irritation und Ablehnung aus. Warum ist das so?

Die Geschichte des Stillens ist genauso alt wie die der Menschheit, ja die der Säugetiere. Jahrtausendelang wurden Babys mit der Brust gefüttert. Das änderte sich im Zuge der Industrialisierung mit der Erfindung des Milchpulvers. Immer mehr Kinder wurden mit der Flasche ernährt. Seinem Kind die Brust zu geben, geriet in Verruf und wurde als unsittlich und unhygienisch abgewertet. Dagegen mobilisieren seit den 70er Jahren diverse Organisationen wie der deutsche Hebammenverband. Sie haben öffentlich über die positiven und gesundheitsfördernden Aspekte des Stillens aufgeklärt und so für eine breitere Akzeptanz gesorgt.

Die Rechtslage ist schon lange klar: Babys dürfen gestillt werden, wann immer Bedarf besteht, auch an öffentlichen Orten. Sofern Geschäfte und andere öffentliche Orte allerdings von ihrem Hausrecht Gebrauch machen können, bleibt die Position der Stillenden schwach. So auch im Fall der Mutter aus Mönchengladbach. Der Verwalter pocht auf sein Hausrecht und sieht sich im Recht. Für eine Änderung dieser Bestimmungen kämpft der deutsche Hebammenverband seit Jahren.