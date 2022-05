Überraschend positive Steuerschätzung : Nur eine Momentaufnahme aus besseren Tagen

Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner am Donnerstag bei der Präsentation der Steuerschätzung. Foto: dpa/Britta Pedersen

Meinung Berlin Für den Bundesfinanzminister ist die neue Steuerschätzung aus vielerlei Gründen kein Glücksfall, obwohl der Staat bis 2026 voraussichtlich 220 Milliarden Euro mehr an Steuern erwarten darf als bisher. Viel Geld hat die Ampel schon verplant. Und ein kriegsbedingter Konjunktureinbruch rückt jeden Tag näher.

Die erstaunlich positive Steuerschätzung weckt Begehrlichkeiten bei den Ministerkollegen, die ohnehin in der Schuldenbremse keinen großen Sinn mehr sehen können. FDP-Chef Christian Lindner muss nun als oberster Kassenwart des Bundes in allen Koalitions- und Haushaltsverhandlungen erstmals Härte zeigen, will er seine erst am Vortag skizzierte finanzpolitische Linie in der Ampel-Koalition durchsetzen. Die sieht so aus: Angebotsbedingungen für Unternehmen durch schnellere Genehmigungsverfahren und Bürokratieabbau verbessern, Nachfrage und Inflation nicht durch neue staatliche Subventionen anheizen, die Chance auf finanzielle Risikopuffer für die Zukunft durch die Rückkehr zur Schuldenbremse ab 2023 verbessern.

Ziele, Strategie und Argumentation des Finanzministers für eine angebotsseitige Politik sind zum Ende der fast überwundenen Corona-Krise, angesichts der hohen Inflation, eines Nachfrageüberhangs und der Zinswende der Notenbanken nachvollziehbar und schlüssig – allein, die Realität könnte Lindner dazwischenkommen. Denn die Konjunkturrisiken für Deutschland werden zurzeit mit jedem Tag größer. Deutschland rückt einem Gas-Schock näher, weil Russland die Gaslieferungen im Ukraine-Krieg als strategische Waffe einsetzt und weil auch die Ukraine möglicherweise ein Interesse an geringeren Lieferungen nach Westeuropa hat, um auf diese Weise dem russischen Feldherrn die monetäre Einnahmebasis zu entziehen. Würde das Gas ausbleiben, wäre eine längere Rezession in Deutschland unabwendbar. Die jetzige schöne Steuerschätzung erwiese sich schnell als bloße Momentaufnahme. Mit der Rückkehr zur Schuldenbremse 2023 würde es nichts: Der Staat müsste im Falle einer tieferen, kriegsbedingten Krise mit kreditfinanzierten Mehrausgaben gegensteuern wie in der Finanzkrise 2009 oder wie in der Corona-Krise 2020.