Lindner verschiebt Haushaltsvorlage Schlechte Steuerschätzung, gelähmte Koalition

Auffällig oft muss die Ampel-Koalition neuerdings die Lösung großer Probleme verschieben: Erst im November will Kanzler Scholz erneut mit den Ländern über eine dauerhafte Regelung des Problems der Flüchtlingsfinanzierung reden. Und erst im September plant Bundesfinanzminister Lindner jetzt die Vorlage des Bundeshaushalts 2024. Der FDP-Chef ist nicht in der Lage, wie bisher geplant und sonst üblich dem Kabinett ein Haushaltsgesetz noch vor der parlamentarischen Sommerpause vorzulegen. Das Verschieben der Projekte in die Zukunft verrät nichts Gutes über Zustand und Problemlösungskompetenz der Ampel-Koalition. Über wesentliche politische Fragen – insbesondere in der Haushaltspolitik – liegen SPD, Grüne und FDP so sehr über Kreuz, dass es der Opposition immer leichter fällt, der Regierung Kompetenz abzusprechen und Manövrierunfähigkeit vorzuhalten.