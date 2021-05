Entscheidung über Doppelbesteuerung : Bezahlen viele Rentner zu hohe Steuern?

Rund fünf Millionen Rentner zahlen bereits Steuern. Foto: Keystone / Jochen Zick/Zick, Jochen /

Analyse Berlin/München Der Bundesfinanzhof ließ sich am Mittwoch in zwei mündlichen Verfahren noch nicht in die Karten schauen. Am 31. Mai wollen die Richter entscheiden, ob es tatsächlich zu einer Doppelbesteuerung der Renten kommt. Vieles spricht dafür. Fragen und Antworten.