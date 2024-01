Spendensammelaktion Warum Sternsinger ein Segen sind – und nicht mehr schwarz geschminkt

Allein in Nordrhein-Westfalen ziehen in diesen Tagen um die 50.000 Sternsinger-Kinder los, eine breite Bewegung freiwilligen, sozialen Engagements. Schließlich sind Schulferien. Und wer meint, das sei eine rein katholisch-elitäre Aktion, mag sich irren: Das Dreikönigssingen ist eine Initiativen in ökumenischer Offenheit, in vielen Gemeinden helfen nicht nur evangelische Kinder mit – in einigen Orten sind evangelische Gemeinden federführend. Außerdem, dazu ruft das Kindermissionswerk deutlich auf: „Alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig von Religion und Herkunft, sind herzlich eingeladen, beim Sternsingen mitzumachen.“ So bringt nicht nur das Engagement verschiedene Kinder zusammen, denn es sind längst nicht nur Messdienergruppen, Kommunion- oder Firmkinder, sondern oft auch Geschwister und Freunde, die mitlaufen. Aber auch das Verständnis für Vielfalt und Toleranz fördert die Aktion – zuletzt sogar sehr aktiv.