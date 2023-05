Neues Arbeitsmodell Stellt mehr Mütter ein

Ein wichtiger Impuls ist ihr Konzept dennoch. Das Modell der sehr flexiblen Arbeitszeiten lässt sich vielleicht nicht auf alle, aber auf etliche andere Unternehmen oder zumindest Abteilungen übertragen. Warum müssen Bürojobs ohne oder mit wenig Kundenkontakt an starren klassischen Bürozeiten festhalten? Manche Arbeitgeber locken mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, die dann aber nur wenige Stunden Gleitzeit bedeuten. Wenn Kinder krank sind oder die Kita geschlossen bleibt, stehen viele Mütter schnell vor Problemen. Dass Mütter nicht so häufig arbeiten und entsprechen weniger verdienen, liegt in der Regel nicht am fehlenden Willen, sondern an falschen Arbeitsmodellen. In den vergangenen Jahren hat die Erwerbstätigkeit von Frauen mit Kindern zwar zugenommen. Laut Statistischem Bundesamt arbeiteten 2020 zwei Drittel der Frauen aber in Teilzeit. Als Grund gaben Frauen mit Kindern häufig Betreuung von Kindern oder familiären Verpflichtungen an.