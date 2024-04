Staatsbesuch in der Türkei Ein Dönerspieß als Gastgeschenk – geht’s noch?

Im Internet hat Steinmeiers Staatsbesuch bereits einen Eigennamen: Unter #Doenergate findet sich in den sozialen Medien allerlei Spott rund um die derzeitige Reise des deutschen Bundespräsidenten in die Türkei. Grund dafür ist sein Gastgeschenk: Ein 60 Kilo schwerer, tiefgekühlter Fleischspieß, den Steinmeier an Board des Regierungsfliegers hatte – um ihn auf einem Empfang in der Sommerresidenz der deutschen Botschaft zu servieren. „Das ist ja wie Soljanka nach Moskau tragen“, heißt es auf der Plattform X (vormals Twitter) etwa. Autor Hasnain Kazim. Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer postete: „Ich hoffe doch sehr, dass King Charles demnächst eine Packung tiefgefrorenes Chicken Tikka Masala als Gastgeschenk nach Indien und Pakistan mitnimmt und es dort bei einem Empfang für die Gäste in der Mikrowelle aufwärmt.“