Forderungen nach Dönerpreis-Bremse Wahlwerbung mit Billig-Döner

Die Aktion war so erfolgreich, dass der SPD-Kandidat sie vor ein paar Tagen wiederholte. Prominente Unterstützung erhielt er diesmal von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, der am Subventionstag am Dönerladen des Geschehens vor Ort war. Im Anschluss veröffentlichte Kühnert Videos von der Aktion auf Instagram und TikTok. Darin werben er und Augustin erneut für die Teilnahme an der Europawahl und ordnen den Döner-Preisanstieg politisch ein: Hohe Energiepreise, hohe Mieten und der Krieg in der Ukraine – das alles mache den Kebab teurer, heißt es in dem Video.