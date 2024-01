Städtewettbewerb in Deutschland Die glorreichen Sieben

Von seinem Hafen profitiert vor allem Hamburg, von Finanzdienstleistungen und dem größten deutschen Airport die Main-Metropole Frankfurt. Stuttgart ist mit den Weltunternehmen Mercedes Benz, Daimler Trucks, Bosch, Porsche sowie dem Lasermaschinenbauer Traub das industrielle Herz Deutschlands. Die Stadt gilt als die nachhaltigste unter den Big Seven in Deutschland. Nirgendwo sonst in den anderen Metropolen wird so wenig Müll produziert und gibt es so viele Elektrotankstellen wie in der schwäbischen Landeshauptstadt. Nach Wolfsburg melden die Stuttgarter Unternehmen relativ zu den Beschäftigten die meisten Patente an. Auch bei der Ingenieursdichte oder den Mitarbeitern in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen liegen die Schwaben vorn. Nach wie vor ist der Erfindergeist unseres Landes in der zweitgrößten süddeutschen Metropole zu Hause.