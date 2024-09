Schmerzhafter Umbau bei Thyssenkrupp Die Zeit der Hochöfen läuft ab

Das Schauspiel, das Thyssenkrupp aufführt, schwankt zwischen Tragödie und Farce. Intrigen, Rauswürfe, Emotionen - alles hat der Konzern zu bieten, der sich auf offener Bühne zerlegt. Doch hinter Thyssenkrupp stehen größere Fragen: Welche Zukunft hat der Stahl in Deutschland? Die Branche steht unter Druck: Die Autokrise zählt zu den kleineren Problemen, dramatisch sind die strukturellen: Die chinesische Konkurrenz drückt teils mit unfairen Mitteln ihre Überschüsse in den europäischen Markt. Vor allem muss die Branche auf klimafreundliche Produktion umstellen. Die Zeit der Hochöfen, in denen Roheisen mit viel Kohle aus dem Erz geholt wird, läuft ab. Das wurde auf dem Stahlgipfel deutlich. So wie es im Ruhrgebiet keine Zeche mehr gibt, so wird es künftig kein Hochöfen mehr geben. Tausende Stahlkocher werden ihren Arbeitsplatz verlieren. Klug gemacht, lässt sich das über altersbedingte Fluktuation womöglich lösen. Doch was kommt dann?