Staatsangehörigkeit Wann selbst Terroristen Deutsche bleiben dürfen

Der Kampf gegen den islamistischen Terror ist nach dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel wieder ganz nach vorne auf der politischen Prioritätenskala gerückt. Nach Hinweisen eines ausländischen Geheimdienstes konnten die deutschen Behörden vor wenigen Tagen offenbar einen islamistisch motivierten Anschlag auf eine pro-israelische Demonstration verhindern. Sie nahmen einen als Gefährder bekannten Mann fest, der in einem Chat mit einer in Syrien lebenden Verbindungsperson angeblich davon gesprochen hat, mit einem Lkw in die Menge zu rasen. Der Terror-Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz stand offenbar Pate. Der mutmaßliche Tatverdächtige heißt Tarik S., wohnte vor seiner Verhaftung in Duisburg und ist trotz seines Namens ausschließlich deutscher Staatsbürger.