Eine ökonomische Tugend Sparen wir uns zu Tode?

Ein Deutscher kommt nach dieser Rechnung lediglich auf 239.000 Euro pro Kopf. Unser Land belegt damit Rang 16 – hinter Staaten wie den USA, Dänemark, Niederlande, Frankreich oder Großbritannien. Da wäre in den Ersparnissen also noch Luft nach oben, denn im Pro-Kopf-Einkommen zählt Deutschland zu den reichsten Ländern der Welt. Die Haushalte sparen im Schnitt zehn Prozent ihrer verfügbaren Einkünfte. Für einen Spezialisten wie den Kapitalmarktökonomen Florian Heider ist die Sparquote in Deutschland nicht zu hoch. „Sparen ist eine knappe Ressource“, meint der wissenschaftliche Direktor des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung Safe in Frankfurt. Allerdings schränkt er ein: „Die meisten Ersparnisse wandern eher in Bundesschatzbriefe, Lebensversicherungen oder Immobilien. Auch Banken sind in ihrem Kreditverhalten eher konservativ. Da bleibt wenig übrig für Anlageformen wie zum Beispiel Aktien, die in ökonomisch wichtiges Risikokapital fließen und zukunftsorientierte, aber eben auch riskante Investitionen finanzieren.“ Wir sparen uns also nicht zu Tode, sondern legen das Geld falsch an. Das kostet Wachstum und mithin künftigen Konsum. Offenbar sind die Schweizer, Dänen oder Amerikaner hier besser unterwegs.