Gemeinsinn in der EU stärken Ein Jahr Pflichtdienst in Europa

Spricht man mit Menschen, die sich seit Jahren für die Zivilgesellschaft in der EU einsetzen, stößt man auf große Sympathien für die Idee. Der in Wuppertal geborene Christian Moos ist Mitglied des beratenden EU-Organs Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss, zudem Generalsekretär der Europa Union Deutschland und Europabeauftragter des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement. Er sieht zwar große Skepsis in seinen Verbänden gegenüber Vorschlägen, die junge Menschen gerade zu Beginn ihrer beruflichen Wege zu etwas verpflichten würden. Lieber sähen sie es, wenn alle jungen Europäer ein Recht auf ein soziales Jahr in Europa eingeräumt bekämen. Doch hätte die Verpflichtung den Vorteil, dass kein junger Erwachsener mehr Nachteile befürchten müsste, wenn andere sofort ins Studium starten, während er oder sie selbst vielleicht in einem Altenheim in Spanien oder einer Obdachlosenunterkunft in Lettland Dienst täte.