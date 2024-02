Debatte um Ausgaben Ist der deutsche Sozialstaat aufgebläht?

In ihrer kürzlich veröffentlichten Untersuchung schauen sich Dullien und Rietzler schließlich die deutschen Sozialausgaben im internationalen Vergleich an. Das Ergebnis: Während die deutschen Sozialausgaben in dem Zeitraum von 2002 bis 2022 um 26 Prozent angewachsen sind, fiel der Anstieg in den meisten untersuchten Ländern sehr viel höher aus. In Frankreich legten die Sozialausgaben um 35 Prozent, in der Schweiz um 64 Prozent zu. Länder wie Luxemburg, Polen und Irland liegen sogar bei einem Plus von über 100 Prozent – dort haben sich die öffentlichen Sozialausgaben innerhalb von 20 Jahren also mehr als verdoppelt. Auch das vermeintliche Mutterland des Kapitalismus, die USA, verzeichnen in dieser Statistik einen deutlich stärkeren Anstieg als die Bundesrepublik.