Shitstorm gegen Sophie Passmann PR-Gag auf Kosten der Frauen

Schon statistisch betrachtet ist der direkte Zusammenhang von Aussehen und Sexismus Unsinn: „Catcalling“, also sexuelle Belästigung durch Worte, Gesten oder Bilder ist im Alltag weitverbreitet. Bei einer 2020 durchgeführten „Catcalling“-Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) gaben 90 Prozent der Frauen an, in den vergangenen drei Monaten diese Form der Belästigung erlebt zu haben. Besonders betroffen sind junge Frauen, auch diverse Personen und solche, die sich dem LGBTQIA+-Spektrum zugehörig fühlen. Das Durchschnittsalter, in dem Catcalling am häufigsten erlebt wird, ist 19. Verübt wird es fast ausschließlich von Männern zwischen 20 und 30 Jahren, auf öffentlichen Plätzen, in Bars oder der Bahn.