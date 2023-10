Solidarität mit Hamas Die Wut in der arabischen Welt

Analyse · Der Westen steht solidarisch zu Israel in der Stunde der größten Herausforderung seit Jahren. In der arabischen Welt liegen die stärkeren Sympathien bei den Terroristen der Hamas. Und große Medien heizen geschickt die Stimmung an.

13.10.2023, 17:36 Uhr

Pro-palästinensische Demonstrationen in der finnischen Hauptstadt Helsinki Foto: AFP/EMMI KORHONEN

Die Szene im Bundestag war eindrucksvoll. Von der rechten AfD bis zur Linkspartei erhoben sich alle Abgeordneten, um Kanzler Olaf Scholz (SPD) zu applaudieren. Der deutsche Regierungschef beschwor in seiner Erklärung vor dem Bundestag die uneingeschränkte Solidarität mit Israel, knüpfte die deutsche Staatsräson an das Existenzrecht des jüdischen Staates und verurteilte die Terrorattacken der Hamas. Alle Mitglieder des deutschen Parlaments verabschiedeten dann gemeinsam den Entschließungsantrag zum brutalen Überfall der Palästinensergruppe, den die Ampel-Regierung gemeinsam mit der größten Oppositionsfraktion CDU/CSU ausgehandelt hatten.