Solidarität mit Hamas Die Wut in der arabischen Welt

Analyse | Düsseldorf · Der Westen steht solidarisch zu Israel in der Stunde der größten Herausforderung seit Jahren. In der arabischen Welt liegen die stärkeren Sympathien bei den Terroristen der Hamas. Und große Medien heizen geschickt die Stimmung an.

14.10.2023, 13:34 Uhr

Pro-palästinensische Demonstrationen in der finnischen Hauptstadt Helsinki Foto: AFP/EMMI KORHONEN