Behördensprache Genderverbot in Bayern – ein absurder Kulturkampf

Dass die Fronten derart verhärtet sind, ist weder der Sprache noch der Gleichberechtigung in Deutschland zuträglich. Es ist auch eine Frage der Lesart solcher politisch inszenierter Verordnungen. So soll es in Bayern künftig zwar keine Schulbücher geben, in denen Genderzeichen verwendet werden – in Schulaufgaben und Klassenarbeiten verboten sind sie aber nicht. Schülerinnen und Schülern würden dafür keine Fehlerpunkte gegeben, betont der CSU-Politiker Herrmann. Auch an Hochschulen gilt die Verordnung in erster Linie für den Verwaltungsapparat – nicht für den Bereich Forschung und Lehre. Es gehe mit dem Verbot auch darum, die „Diskursräume in einer liberalen Gesellschaft offenzuhalten“, erklärt Herrmann und klingt dabei erstaunlich nah am Sound der Gegenseite. Die muss durchaus anerkennen, dass die missionarische Aufforderung, gendergerecht zu sprechen und schreiben, eher spalten als nutzen kann. Und für Minderheiten wie Legastheniker und Zugewanderte schlicht eine zusätzliche Lese-Hürde darstellt. Die eine, richtige Art zu gendern gibt es nicht – jedenfalls noch nicht.