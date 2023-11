Inside-Report über die fünf Wirtschaftsweisen Lotsen in der Krise

Es ist deshalb kein Wunder, dass Daten, Fakten und Zahlen die Diskussion bestimmen. Und ausgerechnet da steht es in der Hightech-Nation Deutschland nicht zum Besten. „Es gibt oft schlicht viel zu wenige Daten für die faktenbasierte Beurteilung eines Problems“, sagt Niklas Garnadt, Generalsekretär des Sachverständigenrates Wirtschaft. Und dann komme noch ein typisch deutsches Bürokratieproblem hinzu. „Die Daten, die es gibt, sind für die Forschung und die Politikberatung oft nicht verfügbar.“ So kann der Sachverständigenrat etwa für sein Kapitel über die Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland kaum Einzeldaten heranziehen. Der Wert von Häusern und Grundstücken, ein großer Teil des volkswirtschaftlichen Vermögens, ist nicht abzurufen. Datenschutz, aber auch Eifersüchteleien der Statistikämter der Länder stehen dem entgegen. Mautdaten, die Bewertung der Ausbildung der Beschäftigten, Melde- und Gewerberegister sind oft nicht einsehbar oder werden nicht ausreichend erhoben. „Die Dateninfrastruktur in Deutschland ist rückständig“, schreiben die fünf Weisen. Das klingt nach Entwicklungsland. Wie sich damit eines der reichsten und technologisch am höchsten entwickelten Gemeinwesen steuern lässt, steht in den Sternen.