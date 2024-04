Politiker auf Instagram und Co. Zwischen Zuspruch und Spott

Etwa Annalena Baerbock: Die grüne Außenministerin präsentiert auf Facebook und Instagram nicht nur Fotos ihrer Auslandsreisen, sondern auch ein Video mit Ostergrüßen aus dem heimischen Garten. Selbstgefärbte Eier und Narzissen inklusive. Der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil lächelt in den gleichen Medien auf einem Urlaubsselfie vor schneebedeckten Berggipfeln in die Handykamera und erklärt in einem Tiktok-Clip den Unterschied zwischen einem Parteivorsitzenden und einem Generalsekretär. Und der FDP-Politiker Thomas Sattelberger ist auf dem Videoportal, das vor allem bei der Generation Z beliebt ist, bereits ein Star: 153.000 Nutzer sehen dem 71-Jährigen auf Tiktok regelmäßig dabei zu, wie er in seinen Beiträgen zu schulpolitischen Themen angesagte Moves nachtanzt oder sich nach den Koalitionsverhandlungen einen Döner schmecken lässt.