Glücksatlas Düsseldorf hat nur wenige Pessimisten

Die Menschen in Düsseldorf haben eine höhere Lebenszufriedenheit als ihre Nachbarn in Köln. Das ergab eine Studie des SKL Städteranking, in der das Glücksempfinden der Bewohner der zwölf wichtigsten deutsche Metropolen erfragt wurde. Danach leben in Hamburg die glücklichsten Menschen mit einer Lebenszufriedenheit von 7,19 Punkten vor Frankfurt (7,07) und München (6,90). Die Landeshauptstadt belegt in der Untersuchung den sechsten Platz (6,69), die Kölner den siebten (6,64). Die Bundeshauptstadt Berlin kommt mit 6,88 Punkten auf den vierten Platz. Das Schlusslicht bilden Leipzig (6,44) und Dresden (6,49). Die Untersuchung führte der Wirtschaftsprofessor Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg durch. Abgefragt wurden die Zufriedenheit mit der eigenen persönlichen Situation und die Bewertung des städtischen Angebots.