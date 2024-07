Berliner Republik Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?

In diesem Jahr jedenfalls dürfte das Sommerloch ausfallen. Zwar wird das Parlament Ende dieser Woche auch in die Pause gehen und regulär erst Anfang September wieder zusammenkommen. Doch die Kriege in der Ukraine und in Nahost, die angespannte Lage in Europa angesichts des Rechtsrucks in Frankreich, der Wahlkampf in Ostdeutschland und natürlich die schwierige Haushaltsaufstellung der Ampelkoalition halten auch das politische Berlin auf Trab. Sonderfraktionssitzungen wird es voraussichtlich geben, wenn das Kabinett im Juli den Regierungsentwurf für den Etat 2025 verabschiedet. Und so könnte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) die Worte ihres Amtsvorgängers leicht zitieren, sind sie doch wieder aktuell: Besser nicht so weit rausschwimmen!