Sicherheitslage in Deutschland Naivität im Umgang mit Russland kann tödlich sein

Mit Blick auf das wochenlange Hin und Her beim sogenannten Kritis-Dachgesetz, das den Schutz öffentlicher Infrastruktur erhöhen soll, zeigt sich wie schwer sich die Ampel immer wieder tut. Das betrifft insbesondere den digitalen Raum. Cyberattacken sind an der Tagesordnung, oftmals wohl ausgeführt durch russische Hacker. Es ist gut, dass Regierung und Unternehmen wachsam sind. Zu lange sind mögliche Schwachpunkte jedoch nicht ernst genug genommen worden. Das rächt sich jetzt in einer Zeit, in der auch finanzielle Mittel knapper sind.