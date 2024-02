Unterstützung für die Ukraine Scholz mahnt die EU-Partner – zu Recht

Wie in anderen Ländern gebe es auch in Deutschland Zweifel an der Verwendung der Gelder, betont er. Und natürlich fehle das Geld dann an anderer Stelle. Doch der SPD-Politiker ist da ganz klar: Nur wenn die Europäer in ihrer Unterstützung der Ukraine glaubwürdig seien, „dann wird auch Putin begreifen: Einen Diktatfrieden auf Geheiß Moskaus wird es nicht geben“. Scholz hat eine Wandlung hinter sich - vom Zauderer wird er nun zum größten Fürsprecher für die Sache der Ukraine innerhalb der EU. Und er macht auch deutlich, dass seine Geduld langsam am Ende ist. Besonders wirtschaftlich starke Nationen wie Frankreich und Italien hat Scholz dabei im Visier. Klar ist: Die Unterstützung der Ukraine wird in diesem Jahr zur Nagelprobe für die EU.