Kennzeichnungspflicht für Mogelpackungen in Frankreich Deutschland muss entschiedener gegen „Shrinkflation“ vorgehen

Nun kann man sagen, dass Verbraucher einfach auf die betreffenden Produkte verzichten und die der Konkurrenz erwerben können. Doch so einfach ist das nicht. Denn etliche Hersteller haben mit ihrem Produkt ein Alleinstellungsmerkmal. Eine mögliche Gegenmaßnahme wäre die Pflicht, den 100-Gramm-Preis für das Produkt anzugeben. Dann kann der Verbraucher direkt vergleichen. Das Problem der „Shrinkflation“ ist aber weitreichender, denn es betrifft nicht nur den Konsum von Verbrauchern, sondern hat auch einen negativen Einfluss auf die Umwelt, denn in den meisten Fällen bleibt die Verpackungsgröße unverändert. Die Folge: Mehr Verpackungsmüll. Und sollten Hersteller in Zeiten der Klimakrise nicht darauf bedacht sein, den daraus entstehenden CO₂-Fußabdruck so gering wie möglich zu halten? So mahnte die Verbraucherorganisation Foodwatch noch vor paar Monaten den Süßwarenhersteller Katjes ab. Bei gleicher Verpackungsgröße befanden sich nur noch 175 statt 200 Gramm Fruchtgummis in der Tüte – viel Luft nach oben also. Laut der Verbraucherzentrale Hamburg schafft das einen Mehrbedarf von über 700.000 Plastiktüten für 1000 Tonnen Fruchtgummis.