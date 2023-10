Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung Wenn Aussage gegen Aussage steht

Wer sich unsicher ist, ob er sich offiziell an die Behörden wenden möchte, kann die anonyme Spurensicherung in Anspruch nehmen. Zum Beispiel in der Rechtsmedizinischen Ambulanz für Gewaltopfer an der Universitätsklinik Düsseldorf oder im Evangelischen Krankenhaus Bethesda in Mönchengladbach. Dort werden die gesicherten Spuren – Sperma, Haare, Blut – bis zu zehn Jahre lang aufbewahrt. Bei einer späteren Anzeigenerstattung können diese dann verwendet werden. Die Ärztinnen und Ärzte unterliegen der Schweigepflicht und geben keine Informationen an die Polizei weiter. „Ich vertrete viele Fälle, in denen die Tat schon länger zurückliegt – gerade, wenn die Frau zur Tatzeit noch sehr jung war oder es während der Ehe passiert ist“, sagt Lörsch. In einigen Fällen wurde die anonyme Spurensicherung später im Prozess verwendet.