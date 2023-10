„Emma“ kürt Böhmermann zum „Sexist Man Alive 2023“ Wenn die zwei sich streiten, profitieren alle

Der Emma passt das gar nicht. Das Magazin sowie Schwarzer vertreten die Auffassung, dass die Biologie nur zwei Geschlechter hergibt: Mann und Frau. Schwarzer erkennt durchaus an, dass Transpersonen existieren. Sie unterscheidet aber zwischen „echten, untherapierbaren Transsexuellen“ und jenen, die sie nicht akzeptiert. In einem Interview von 2022 spricht sie über Transmenschen in den 90ern, die eine „lange Leidensgeschichte“ hinter sich gehabt hätten. „Sie waren untherapierbar – also wirklich transsexuell. Wenn sie diesen schweren Weg gegangen sind, sollten wir sie auch akzeptieren.“ Kurz: Wer Schwarzers Akzeptanz will, muss erst alles versuchen, um sich ändern zu lassen.