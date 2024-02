Klischees an Karneval Mehr Männerballett bitte!

So weit, so unterhaltsam, und natürlich sind Gardeauftritte wunderbar anzusehen – ästhetisch, rhythmisch, tänzerisch anspruchsvoll. Schade nur, und das ist in dieser Show nicht anders als bei etlichen anderen Karnevalsveranstaltungen: Die Tänzerinnen verkörpern den immer gleichen Typus. Schlanke Figur, lange Haare, rote Lippen, knappe Outfits. Ein Schönheitsideal, das nicht nur einige Jahrzehnte überholt scheint, sondern das die heutige Gesellschaft gar nicht widerspiegelt. Bei Funkenmariechen ist das besonders eindrücklich zu beobachten; als gäbe es keine molligen Mädchen, die gut und gern tanzen, oder Jungs, die das Talent hätten. Dabei mag es in dem ein oder anderen örtlichen Verein sicher schon Ausnahmen geben.