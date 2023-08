Unfallforschung zu Geisterfahrten Es braucht einen sensibleren Umgang mit Senioren am Steuer

Die Gründe dafür, dass jemand auf die entgegengesetzte Spur fährt und damit nicht nur sein eigenes Leben, sondern das vieler anderer gefährdet, sind vielfältig. Und oft nicht zu rekonstruieren. Ein Zusammenhang mit dem Alter, das zeigt eine neue Untersuchung, gibt es offensichtlich aber schon: Das größte Risiko, zum Geisterfahrer zu werden, haben demnach Menschen über 75 Jahre. Diese Altersgruppe mache mehr als 40 Prozent der Falschfahrer aus, heißt es in einer Studie der Unfallforschung der Versicherer (UDV), für die Experten 224 Geisterfahrten analysiert haben. Demenz oder Verwirrtheit seien in dieser Altersgruppe das herausragende Problem, so die Erkenntnis.