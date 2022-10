Russlands Krieg zerbrach Weltbild : Freund und Feind in der Politik

Meinung Putins Krieg gegen die Ukraine hat auch ein optimistisches Weltbild zusammenbrechen lassen. Was es politisch bedeutet, wieder von Feinden zu sprechen.

Das friedliche Ende des Kalten Krieges beendete auch die simple Unterscheidung der politischen Welt in Freunde und Feinde. Im neuen Weltbild war nicht mehr Schwarz-Weiß-Denken, sondern waren Grautöne gefragt, die immer rosiger wurden. Kurz vor der Jahrtausendwende sah es ganz so aus, als werde die Welt allein durch Dialog und globalen Handel immer demokratischer und friedlicher. Wenn Staaten durch Handel so miteinander verflochten sind, dass sie sich selbst schaden, wenn sie Krieg anfangen, werden sie das auch nicht tun – das klingt nur logisch. Und wenn sie es doch tun, dann muss sich jemand geirrt haben. Und diesen Irrtum kann man ausräumen, indem man in einen Dialog tritt, oder etwa nicht?