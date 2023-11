Haushaltskrise der Ampel-Koalition „Ich finde es schäbig, wenn Friedrich Merz das Bürgergeld kürzen will“

Mast Das Urteil ist gerade erst gesprochen worden. Und wir diskutieren jetzt intensiv, wie wir es umsetzen können. Wir brauchen die Zukunftsinvestitionen in den Klimaschutz, in die Transformation der Wirtschaft und auch in gute Arbeit. In Ihrer Region geht es um die Herstellung von klimaneutralem Stahl. Über diese Ziele besteht in der Koalition Einigkeit. Und nicht vergessen: Auch der ungleich größere Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, der die Energiepreisbremse finanziert, muss nach diesem Urteil womöglich umgebaut werden.