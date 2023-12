Außergewöhnliche Notsituationen Wann die Regierung die Schuldenbremse aussetzen darf

Die Bundesregierung hat sich für ihre Haushaltsplanungen für das kommende Jahr diese Hintertür offengehalten. Das gilt zum einen für die 2,7 Milliarden Euro, die für die Betroffenen der Hochwasserschäden im Ahrtal und und in Nordrhein-Westfalen vorgesehen sind. Hier will die Ampel-Koalition mit der Opposition zu einer Vereinbarung kommen, die Hilfen nicht durch Umschichtungen im Haushalt zu finanzieren. Dazu wird speziell für diese Ausgaben eine Notsituation im Sinne des Artikels 115, Absatz 2 des Grundgesetzes angestrebt. Eine Mehrheit der Mitglieder des Bundestags würde ausreichen, also die Stimmen der Ampel-Koalition. Aber die Bundesregierung will nicht das Risiko einer erneuten Klage der Unionsfraktion eingehen.