Entscheidung an Gelsenkirchener Gesamtschule Mit Jogginghose in die Schule – warum nicht?

Natürlich gibt es Grenzen, die nicht mit Geschmack entschuldigt werden können. Und die auch die Gelsenkirchener Schule nicht über Bord wirft: Sexistische oder rassistische Aufdrucke auf Kleidung bleiben genauso tabu wie Mützen im Unterricht. Aber diese Grenzen dürfen und sollten gemeinsam ausgelotet und dem Zeitgeist angepasst werden. Ein Prozess, an dem die Betroffenen selbst beteiligt sind, und was in Schulkonferenzen an sich ja möglich ist, ist allemal besser als ein vorgesetztes Verbot. Die Schule in Wermelskirchen bezeichnete ihre Entscheidung als Erziehungsmaßnahme und bat Eltern in einem Rundschreiben um Unterstützung. In der Schülerschaft stieß dies erwartbarer Weise auf Frust und Trotz. Insofern ist der Gelsenkirchener Vorstoß klüger und vermutlich nachhaltiger. Und sollten Outfits doch zu knapp oder zu nachlässig sein, bleibt Lehrkräften immer noch, das in Einzelfällen anzusprechen – und gemeinsam daran zu lernen.