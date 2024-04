Doku über Altkanzler Gerhard Schröder Trotzig, selbstbewusst und überheblich

Und so verfolgt der Altkanzler von seinem Platz aus stoisch, wie die Pastorin der Marktkirche in einer emotionalen Predigt an die Kriegsverbrechen der russischen Truppen in Butcha erinnert: „Teufel haben in Butcha gewütet, jener Stadt, die zum Symbol wurde für den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Wo der blanke Vernichtungswille sich in bestialischer Gewalt gegen Frauen, Kinder und Alte zeigte.“ All dies initiiert durch einen Diktator, dessen „Radikalisierung durch theopolitische Großmachtfantasien wir auch mit unserem Geld bezahlt haben.“ Auch das Nicht-Wahrnehmen-Wollen, so erklärt die Pastorin, gehöre zur Wahrheit und Geschichte des Fensters. Offensichtlich, wer gemeint ist. Schröder hört ungerührt zu.