Scholz wirbt in Indien um Fachkräfte Auf dem Weg zum Hoffnungsland

Doch damit die das europäische „Hoffnungsland“ – so der Titel eines Buches von Olaf Scholz von 2017 – auch wirklich für sich entdecken, muss mehr passieren. Was hat Deutschland, was London oder das Silicon Valley nicht haben? Wie gut lässt es sich hier ohne deutsche Sprachkenntnisse leben? Wie groß ist die Willkommenskultur für dunkelhäutige junge Männer, die IT-Kräfte aus Indien überwiegend sind? Ja, der Bundeskanzler tut gut daran, sich um Fachkräfte in Indien und anderswo zu bemühen, aber schnelle Erfolge sind nicht zu erwarten. Es ist international so, wie es die meisten Unternehmen hierzulande auch erleben: Man kann nicht mehr auf Bewerberinnen und Bewerber warten, sondern muss sich umgekehrt bei den Menschen als Arbeitgeber bewerben.