Menschenrechtler geschockt Saudi-Arabien als Vorsitz der Frauenrechtskommission – Leider kein Witz

Auch die Tatsache, dass Saudi-Arabien eines der 13 Länder ist, die vor sieben Jahren hinzugewählt wurden, kann man kritisieren. Man kann sie aber auch als bewusste Entscheidung werten und schätzen, dass gerade diese Länder nicht außen vor gelassen und sich selbst überlassen werden. Mitgliedschaften in Kommissionen der UN können auch dazu dienen, einen Scheinwerfer auf die Lage der Länder zu werfen und Missstände auszuleuchten. Und was die Lage der Frauen in Saudi-Arabien betrifft, gibt es zu viele dunkle Kapitel, die noch lange nicht abgeschlossen sind.