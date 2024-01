Fehlanreize der Bürgergeld-Erhöhung Nette Sozialpolitik schadet allen

Das Bürgergeld steigt zum Jahreswechsel kräftig an, ein Single erhält zwölf Prozent mehr. So will die Ampel die Inflation abmildern, so will die SPD die Abkehr von der ungeliebten Agenda 2010 unterstreichen: Nicht nur, dass Hartz IV nun freundlich Bürgergeld heißt, es fällt auch noch viel höher aus. Doch wenigstens dem SPD-Pragmatiker Hubertus Heil ist klar geworden, welchen Schaden seine nett gemeinte Reform anrichtet, zumal die Teuerung sich inzwischen beruhigt hat.