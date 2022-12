Sahelzone Afrikas perfekter Sturm

In ihrem Kampf gegen die „Terroristen“ konnten sich die Regierungseliten zunächst noch auf ihre Armeen verlassen. Doch im asymmetrischen „Krieg gegen den Terror“ sahen sich die Soldaten zunehmend verheizt und wandten sich gegen ihre Auftraggeber: Die Zeit der Militärcoups brach an. In den vergangenen drei Jahren kam es in der Sahelzone zu sieben Staatsstreichen. Als Verbündeter der Eliten war auch Frankreich unten durch – stattdessen wandten sich die Militärs dem französischen Erzrivalen in der Region zu: Russland. Derzeit sind rund 1000 Söldner der berüchtigten Wagner-Gruppe in Mali aktiv; womöglich werden sie bald auch in Burkina Faso angeheuert; in der Zen­tralafrikanischen Republik und im Sudan sind sie bereits seit Jahren. Ihre Ankunft besiegelte den Exit Frankreichs: Mehrere andere europäische Staaten zogen ihre Soldaten ab, nur die mehr als 1000 für die UN als Aufklärer tätigen Bundeswehrsoldaten blieben zunächst.