Gedenktag : Wie Putin den 9. Mai ausnutzt

Russische Soldaten in St. Petersburg proben für die Militärparade am 9. Mai. Foto: dpa/Dmitri Lovetsky

Analyse Düsseldorf Putin hat aus dem sowjetischen Gedenktag am 9. Mai zum Ende des Zweiten Weltkriegs einen russischen Triumphtag gemacht. In diesem Jahr wird die Propaganda für ihn wichtiger denn je. Das weckt schlimme Befürchtungen. Über die wechselvolle Geschichte eines Feiertags.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es ist ein zentrales Datum in der deutschen wie europäischen Geschichte und zugleich eines, an dem sich die Spannungen zwischen Ost und West von Beginn an abzeichneten. Mit dem juristischen Akt der Kapitulation endete der Zweite Weltkrieg in Europa, der Tag steht damit symbolisch für die Befreiung aller Menschen, die unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gelitten hatten. Die Kapitulation wurde am 7. Mai im französischen Reims und am 8. Mai, in anderer Zusammensetzung, in Berlin-Karlshorst am Sitz der Sowjetischen Militäradministration vollzogen. Die Unterzeichnung selbst fand, nach längeren technischen Problemen mit der Übersetzung, laut Moskauer Zeit nach Mitternacht statt, so dass Stalin die Nachricht erst am Morgen des 9. Mai im Radio verkünden ließ. So erklärt sich der 9. Mai als der Tag des Sieges in der Sowjetunion.

Heute haben beim Stichwort 9. Mai viele die Militärparaden im Zentrum Moskaus vor Augen, wie sie Wladimir Putin seit rund 15 Jahren abhalten lässt. Doch wurde der 9. Mai nicht immer so begangen. Die Geschichte des Gedenktags ist wechselvoll – und spiegelt die innen- wie außenpolitische Lage und Interessen der Sowjetunion und später die Russlands. Der 9. Mai wurde und wird geschichtspolitisch instrumentalisiert.

Dabei begann alles spontan: Als Stalin in den frühen Morgenstunden des 9. Mai 1945 den Sieg über Hitler-Deutschland verkündete, gab es Feiern im ganzen Land. Man schätzt, dass 13 Millionen Soldaten und 14 Millionen Zivilisten aus der Sowjetunion durch den Zweiten Weltkrieg ihr Leben verloren. Das sind ungeheure und doch abstrakte Zahlen, jedoch lassen sie ahnen, mit welchen Gefühlen die Menschen damals das Kriegsende aufnahmen. Eine Siegesparade gab es nicht, die musste erst vorbereitet werden und wurde am 24. Juni 1945 auf dem Roten Platz abgehalten. Doch der 9. Mai blieb in der gesamten Sowjetunion ein arbeitsfreier Feiertag – allerdings nur bis 1948. Bereits so kurz nach Kriegsende stellte Stalin die offiziellen Feierlichkeiten wieder ein. „Bis dahin waren diese staatlich und zentral organisiert worden“, sagt die Osteuropahistorikerin Kristiane Janeke vom Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden. Doch dann habe Stalin die damit verbundene Erinnerung an den Sieg des ganzen sowjetischen Volkes abgeschafft. „Er wollte den gesamten Ruhm auf seine Person, auf den Generalissimus Stalin, konzentriert wissen“, so Janeke.

Erst 1965, im Zuge einer Neubewertung der Person Stalins, machte der damalige sowjetische Staatsführer Leonid Breschnew den 9. Mai wieder zu einem arbeitsfreien Feiertag für alle Bürger der Sowjetunion, verbunden mit einergroßen Militärparade sowie Kranzniederlegungen, einer Schweigeminute und roten Nelken als Symbol für das Totengedenken. Gorbatschow fuhr dieses Format zwischen 1986 und 1990 etwas zurück, die Paraden wurden bescheidener, fanden aber weiterhin statt. „Deutlich unsicherer wurde der Umgang mit dem Feiertag unter Boris Jelzin“, sagt Janeke. Jelzin habe die Paraden zunächst ausgesetzt, ab 1995 aber wieder aufgenommen, um die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg nicht allein den Kommunisten und den extremen Nationalisten zu überlassen.

Dann kam Putin. Die Bedeutung, die der 9. Mai für ihn hat, ist kaum zu überschätzen. Denn für Putin steht der Tag vor allem für den Aufstieg der Sowjetunion zur Weltmacht. Den durch die Rote Armee errungenen Sieg, an dem Soldaten aus allen Sowjetrepubliken beteiligt waren, reklamiert er für Russland als Rechtsnachfolger der Sowjetunion. „Putin leitet aus dem sowjetischen Erbe eine Legitimation für Russland als heutiger Weltmacht ab“, sagt Janeke. So sei es etwa kein Zufall, dass er sein Amt als Staatspräsident am 9. Mai 2000 antrat. Für ihn sei der Tag ein Symbol für die imperiale Größe seines Landes. Das lasse sich auch an den Feierlichkeiten ablesen. Seit 2004 habe Putin begonnen, in die Paraden aktuelle Armeeverbände zu integrieren, den historischen Tag also zu nutzen, um aktuelle Stärke zu inszenieren. Zudem wurden Bezüge zu den Kriegen in Afghanistan und Tschetschenien hergestellt, um sie so in eine historische Linie mit dem Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland zu rücken. „Putin versucht so, Russland als Ordnungsmacht zu präsentieren und seine Kriege zu legitimieren“, sagt Janeke.

Auch den Angriff auf die Ukraine legitimiert Putin mit seiner propagandistischen Darstellung der Geschichte. Bereits 2014 reiste er am 9. Mai auf die gerade annektierte Krim und inszenierte sich als deren Befreier. Er zog damit die Parallele zum Mai 1944, als sowjetische Soldaten die Krim von den deutschen Besatzern befreiten. „In diesem Jahr dürfte der Gedenktag für Putin noch wichtiger sein“, sagt Janeke. „Natürlich wird er versuchen, an diesem Tag einen Sieg zu verkünden, um damit auch den Krieg gegen die Ukraine in eine historische Linie zum „Großen Vaterländischen Krieg“ zu stellen.“ Was das für ein Sieg sein wird oder was Putin zum Sieg erklären wird, ist freilich noch nicht absehbar.