Bedrohung durch Putin Wehrpflicht ist eine echte Option

In Deutschland ist die Wehrpflicht seit 2011 ausgesetzt – ausgerechnet von einer konservativ-liberalen Regierung. Das mag damals gerechtfertigt gewesen sein. Und grundsätzlich sollten Bürgerinnen und Bürger ihren Beitrag für den Staat in Geld und nicht in Pflichtzeiten leisten können. Aber die jetzige Bedrohung ist anders, die Möglichkeit eines Sieges von Kremlchef Wladimir Putin in der Ukraine, eine Wahl Trumps in den USA und ein Angriff Russlands auf Nato-Staaten sind nicht völlig undenkbar.