Rückerorberungen der Ukraine : Darf man sich über Kriegserfolge freuen?

Ukrainische Soldaten fahren durch den Bezirk Donezk. Foto: dpa/Leo Correa

Meinung Die Gegenoffensive der ukrainischen Truppen scheint erfolgreich, Russland muss Rückschläge hinnehmen. Es geht jetzt um schwere Waffen, weitere Kämpfe – und auch Opfer. Doch welche Gefühle sind in dieser Phase erlaubt?

Weiterleiten Drucken Von Julia Rathcke Redakteurin der Rheinischen Post

„Die Befreiung von Ortschaften unter russischer Besatzung in den Gebieten Charkiw und Donezk setzt sich fort“, lautete die Meldung des ukrainischen Generalstabes am Montagmorgen, die an Nachrichten vom Wochenende anknüpft, und in die nun so viel Hoffnung gelegt wird – schon rein semantisch. Befreiung, Eroberung, Geländegewinne, das sind die Begrifflichkeiten, die nun – natürlich ganz bewusst – von ukrainischer Seite benutzt und verbreitet werden. Sie lösen auch in der westlichen Welt unweigerlich ein erleichtertes, zumindest kein negatives Gefühl aus.

„Die Offensive ist der Wendepunkt“, „Es lohnt sich, zu kämpfen“ oder „Putins Plan ist gescheitert“, titeln deutsche Leitmedien dazu. Ganz so, als seien nach mehr als 200 Tagen Angriffskrieg vor der Haustür in Europa endlich gute Nachrichten zu verkünden. Faktisch stimmt das allerdings nicht, und auch grundsätzlich gibt es keinen Grund zu überbordender Euphorie. Ja, es mag stimmen, dass die russischen Besatzer mancherorts, vor allem im Osten der Ukraine über die Grenzen zurückgetrieben werden konnten. Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht von mehr als 20 Ortschaften und rund 3000 Quadratkilometer, die in den vergangenen Tagen zurückerobert werden konnten. Genau überprüfbar ist das kaum.

Videos, die in (sozialen) Medien kursieren, scheinen es aber zu belegen: „Wir sind in unserem schönen Heimatort zurück“, sagt der Bürgermeister des Distrikts Derhachi in der Region Charkiw, wo die meisten Geländegewinne gelungen sein sollen. In der selbstgefilmten Szenerie ist er mit Zivilisten und Militärs zu sehen, Ältere und Jüngere, Männer und Frauen liegen sich in den Armen, winken und lächeln. Andere Videos zeigen, wie zerstörte russische Panzer mit Ukraine-Flaggen geschmückt werden, wie Flaggen an Fahnenmasten gehisst werden, dazu die ukrainische Nationalhymne von einem Handy abgespielt wird. Es sind Bilder, die Emotionen auslösen – nicht nur bei Ukrainern.