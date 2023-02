Roboter und KI Der Krankenpfleger aus Kunststoff und Kabeln

Digitale Technik hat sich auch in Deutschland bewährt: In Modellprojekten tragen Bewohner in einem Pflegeheim einen Chip am Handgelenk, über Funktechnik können Pfleger nachvollziehen, wenn ein Bewohner das Haus verlässt und ihm oder ihr Gefahr droht. Und auch Roboter kommen in der Pflege zum Einsatz. „Sie schieben schwere Betten hin und her, sie helfen bei der Medikamentenverteilung oder beim Waschen, Baden und Umbetten von pflegebedürftigen Menschen“, weiß Ipke Wachsmuth vom Center for Cognitive Interaction Technology (CITEC) der Universität Bielefeld. Darüber hinaus seien Roboter für das Wechseln der Windeln bei inkontinenten Personen schon in Vorbereitung.