Riesen-Fabrik in Grünheide läuft : Drei Lehren aus dem Fall Tesla

Die Tesla-Fabrik bei Fabrik. Foto: AP/Patrick Pleul

Meinung Düsseldorf Tesla hat in Rekordzeit eine Fabrik in der Nähe von Berlin an den Start gebracht. Daraus können Wirtschaft und Politik bundesweit lernen. Wenn die Energiewende klappen soll, müssen Planungsverfahren schneller und verlässlicher werden.

Man muss kein Freund von Elon Musk sein, dessen Ankündigungen oft großmäulig und Auftreten oft breitbeinig ist. Doch der Tesla-Gründer hat es der deutschen Autoindustrie gezeigt: Anfangs von VW verspottet, errichtet er nun in Brandenburg die größte E-Auto-Fabrik Europas und zeigt der Branche, wo es lang geht. Lange haben die deutschen Autobauer am Verbrenner festgehalten, inzwischen wissen auch sie, dass die Zukunft elektrisch fährt. Hochmut kommt vor dem Fall, lautet die erste Lehre aus der Causa Tesla.

Aber auch politisch hält sie Lektionen parat: Nach einer Rekordzeit von nur zwei Jahren kann die Fabrik starten. Von solchen Zeiten können manche Unternehmen in NRW nur träumen. Das Kraftwerk Datteln ist, auch wegen Behörden-Fehlern, 15 Jahre nach Baubeginn zwar am Netz, nun aber droht erneut das gerichtliche Aus. Die CO-Pipeline von Bayer/Covestro ist - bei allen Fehlern, die auch die Unternehmen gemacht haben – ein ähnlicher Fall.

Was die Causa Tesla als drittes zeigt, ist dies: Eine Re-Industrialisierung ist möglich. Wenn das nun im Osten gelingt, wo schon mancher Ansiedlungsversuch gescheitert ist, kann dies erst recht im Westen gelingen, wo der Strukturwandel alte Industrie vernichtet, aber eine Industrie-Struktur vorhanden ist. Wichtig ist, dass es dabei fair zugeht und Regionen nicht in einen Subventions-Wettlauf verfallen.

Doch wenn der Staat Ermöglicher und nicht länger Verhinderer sein will, müssen vor allem die Planungs- und Genehmigungsverfahren bundesweit schneller und vor allem verlässlicher werden: Das Verbandsklagerecht sollte auf die Verbände beschränkt werden, die es wirklich trifft, damit nicht etwa eine hessische Umwelthilfe gegen Projekte in NRW verhindert. Auch der Instanzenweg sollte begrenzt werden.