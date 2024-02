Warum Jugendliche den Jobeinstieg nicht schaffen „Ich mach doch keine Ausbildung!“

Das Forschungsinstitut Rheingold hat im Auftrag der Initiative Joblinge erforscht, was junge Leute am Einstieg in das Berufsleben hindert. Dazu hat das Institut mit 38 Jugendlichen und jungen Erwachsenen mehrstündige Workshops gemacht und Tiefeninterviews geführt. Bei allen lag der Schulabschluss ein Jahr zurück, doch haben sie bisher weder Ausbildung, Studium noch andere berufliche Einstiege begonnen. Dabei zeigte sich für die Psychologen von Rheingold, dass viele junge Leute „zwischen Größenfantasien und Albträumen von sozialer Entmündigung“ steckenblieben, so Projektleiter Felix Gehring. Auf der einen Seite gebe es verhinderte Berufseinsteiger, bei denen die großen Träume und Erwartungen im Vordergrund stünden. Das sind zum Teil junge Leute, die in den Wohlfühlwelten daheim verharrten. Sie wohnen bei den Eltern, jobben, decken damit ihren Konsumbedarf. Sie fühlen sich wohl in dieser Lage, verdrängen alle Gedanken an den weiteren Werdegang. Dann gibt es die Self-made-Jugendlichen, die zum Beispiel als Boten bei Lieferdiensten eingestiegen sind, inzwischen schon ein Team anderer Boten unter sich haben und nicht mehr einsehen, dass sie in einer Ausbildung wieder bei Null anfangen sollen. Und es gibt die Selbstüberschätzer, die übersteigerte Erwartungen an den Jobeinstieg haben, ihre eigenen Fähigkeiten zu hoch bewerten und nicht mehr in die Rolle des Lernenden schlüpfen wollen. Bei den Interviews zeigte sich die Hybris etwa darin, dass jugendliche Teilnehmer den gestandenen Forschern sagten, sie hätten die Interviews gut geführt, also meinten, sie hätten das Zeug zu beurteilen.