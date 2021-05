Gerichtsverfahren zur Doppelbesteuerung der Renten : An Rentnern lässt sich nicht vorbei regieren

In Deutschland gibt es 21 Millionen Rentner, fünf Millionen von ihnen zahlen Steuern. Foto: dpa/Federico Gambarini

Meinung Bei den mündlichen Verhandlungen am Mittwoch ließen sich die Richter am Bundesfinanzhof noch nicht in die Karten schauen: Erst am 31. Mai wollen sie die Katze aus dem Sack lassen und ihr Urteil darüber fällen, ob ein Teil der Renten zu Unrecht doppelt besteuert wird oder nicht. Vieles spricht für einen Sieg oder Teilsieg der Kläger.