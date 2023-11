Trotz der Eskalation im Nahen Osten Juden und Muslime sind Geschwister

Info

Mira Sievers Die islamische Theologin wurde 1991 in Neuwied in Rheinland-Pfalz geboren. Sie konvertierte mit 15 Jahren zum Islam. Bereits 2019 erhielt sie einen Ruf auf die Assistenzprofessur für Islamische Theologie an der Universität Luzern. Zuvor hatte sie das Fach Islamische Studien an der Universität Frankfurt belegt und darin promoviert. Seit 2020 ist sie Juniorprofessorin an der Humboldt-Uni in Berlin und lehrt unter anderem islamische Glaubenslehre und Ethik. Seit 2021 ist sie Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Islamisch-Theologische Studien.

Jehoschua Ahrens Der deutsche Rabbiner wurde 1978 in Erlenbach am Main geboren. Nach einem betriebswirtschaftlichen Studium wandte er sich der Judaistik zu und wurde in Luzern promoviert. Später wurde er zum orthodoxen Rabbiner in Israel ordiniert. Er arbeitete in Gemeinden in Sofia, Zürich, Düsseldorf, Nürnberg und Darmstadt. Ahrens ist Gemeinderabbiner der Jüdischen Gemeinde Bern. Er ist Mitglied der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland und Research Fellow an der Universität Salzburg zum interreligiösen Dialog.