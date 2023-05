Rekordstrafe gegen Facebook-Mutter Meta Datenschutz ist Menschenschutz

Zehn Jahre hat die EU benötigt, um zu diesem Urteil zu gelangen. So viel Zeit werden wir bei den schwindelerregenden Entwicklungssprüngen der künstlichen Intelligenz (KI) nicht mehr haben. Und anders als bei Facebook sind die Konsequenzen für die Entscheidungen, die uns in den kommenden Jahren bevorstehen, geradezu existenziell: Wie lange werden Gerichte noch in der Lage sein, gegen die immer massiveren Angriffe auf unsere Grundrechte anzukommen? Laufen wir im Zuge des KI-Wettrüstens Gefahr, in eine Technokratie abzugleiten, in der alles geduldet wird, was technisch möglich ist?