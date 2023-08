Angaben auf dem Standesamt Geschlecht ist mehr als Selbstbestimmung

Wenn Menschen sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das in ihrem Pass steht, kann das Ausweisvorzeigen zum Problem werden. Denn dann stehen sie etwa in der Schlange vor dem Club, und die Eintragungen im Pass stimmen nicht mit dem überein, was der Türsteher sieht. Die beschämenden Dialoge, die das zur Folge hat, kann man sich ausmalen. Oder Betroffene wollen ein Auto kaufen, und bei der Abwicklung des Papierkrams beginnen die Fragen. Es hat also mit Diskriminierung im Alltag zu tun, dass die überschaubare Gruppe transsexueller, intergeschlechtlicher und nichtbinärer Menschen in Deutschland lange dafür gekämpft hat, die Eintragung ihres Geschlechts und Vornamens beim Standesamt unbürokratisch ändern lassen zu können. Nach dem bislang geltenden „Transsexuellengesetz“ aus den 1980er Jahren waren dafür zwei Gutachten nötig. Das war teuer, langwierig, wurde von den Betroffenen als erniedrigend empfunden und führte zu Problemen, etwa wenn Menschen eine Geschlechtsrolle gelebt haben, ohne ihre körperlichen Merkmale angleichen zu lassen. Nach dem neuen „Selbstbestimmungsgesetz“ reicht auf dem Standesamt eine einfache Erklärung. Die Änderung gilt für mindestens ein Jahr, das soll dem „Übereilungsschutz“ dienen.