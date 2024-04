Reformen im Familienrecht Ein Fortschritt für Väter von Trennungskindern

Grundsätzlich, so will es der Gesetzgeber, muss das Kindeswohl im Vordergrund stehen. Dass es neben der leiblichen Mutter und dem leiblichen Vater auch eine Person geben kann, die die rechtliche Vaterschaft beantragen kann, kann helfen. Patchwork- oder Regenbogenfamilien, in denen (neue) Partner fürsorglich Verantwortung übernehmen, sind schließlich gelebte Realität. Die leiblichen Väter der Kinder aber sind bisweilen machtlos, wenn es um Entscheidungen geht – seien es Arztbesuche, Schulanmeldungen oder auch nur die Frage, wie viel Zeit sie mit den Kindern verbringen können. Leibliche Väter müssen auch die rechtlichen Väter sein, wenn sie es wollen – so sieht es das Bundesverfassungsgericht und so wird es Justizminister Mario Buschmann (FDP) in die Modernisierung des Familienrechts einfließen lassen, die der Koalitionsvertrag ohnehin vorsieht.